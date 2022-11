The Elder Scrolls Online: Trailer zum Start des neuen Firesong-DLCs

Langsam aber sich bringt Bethesda Softworks das ganzjährige Abenteuer "Vermächtnis der Bretonen" in The Elder Scrolls Online zu einem hoffentlich würdigen Ende. Zum Start von Firesong für PC und Mac gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der auf das Finale aufmerksam machen soll.The Elder Scrolls Online: Firesong erweitert die ohnehin schon riesige Fantasy-Welt um die geheimnisvolle Insel Galen. Diese ist die Heimat der Druiden der Systren und droht im Chaos zu versinken. Spieler kämpfen hier an der Seite der Liga der Standhaften gegen den Orden der Emporstrebenden. Wer die Story von High Isle sowie Firesong abschließt, kann sich mit der Erweiterung zudem in zusätzliche Quests stürzen.Zusammen mit Firesong ist außerdem das Update 36 für The Elder Scrolls Online erschienen. Dieses bringt unter anderem Zielmarkierungen für Gegner, eine Text-zu-Sprache-Funktion für den Chat und die Möglichkeit, Begleiter in Städten auszublenden. Wer sich für genauere Details interessiert, kann diese im auf der Webseite des Spiels nachlesen. Am 15. November erscheint Firesong dann noch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S