The Dark Pictures: The Devil in Me - Release-Termin und neuer Trailer

Alle News zur Spielemesse

Bandai Namco und Supermassive Games haben das genaue Erscheinungsdatum von The Dark Pictures: The Devil in Me bekannt gegeben: Demnach erscheint das nächste und vorerst auch letzte Kapitel der Horror-Anthologie im November dieses Jahres. Ein neuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Gameplay-Features, die für noch mehr Abwechslung sorgen sollen.Pünktlich zu Halloween schafft es The Devil in Me demnach leider nicht mehr in den Handel und in die Download-Stores: Das Spiel erscheint nämlich am 18. November 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Schauplatz ist dann die unheimliche "Mörderburg", in welcher ein fanatischer Serienkiller sein Unwesen treibt.Anlässlich der Gamescom hat das Team hinter dem Spiel die neuen Features von The Devil in Me mit einem atmosphärischen Trailer enthüllt. So verfügt jeder Charakter nun über ein eigenes Inventar, in dem sich nützliche Werkzeuge ablegen lassen. Auch die Möglichkeiten zur Erkundung der Spielwelt wurden erweitert und neue Rätsel und Puzzle sollen Spieler mehr denn je mehr fordern. Die Spielzeit soll dabei über sieben Stunden betragen.