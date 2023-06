The Crew Motorfest: Ubisoft stellt das neue Rennspiel ausführlich vor

Farbenfrohes Motorfest auf Hawaii

Am Montagabend hatte Ubisoft das Rennspiel The Crew Motorfest angekündigt, welches im September für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Inzwischen wurde auch ein ausführliches Deep-Dive-Video nachgereicht, welches die unterschiedlichen Aktivitäten im neuen Schauplatz Hawaii ein wenig genauer vorstellt.Ubisoft lädt Rennspielfans in The Crew Motorfest auf die Hawaii-Insel O'ahu ein, die sich durch ihre abwechslungsreichen Landschaften auszeichnet. Im Video sind unter anderem wunderschöne Strände, Regenwälder, Vulkanlandschaften oder die von Neonlicht getränkten Straßen Honolulus an der Südküste zu sehen.Die sogenannten Playlists werden das zentrale Event in The Crew Motorfest darstellen. Diese stellen im Grunde eine Sammlung kurierter Kampagnen dar, welche sich auf unterschiedliche Fahrzeugtypen und Herausforderungen konzentrieren und so jeweils eine eigene Atmosphäre aufweisen. So fokussiert sich eine Playlist etwa auf japanische Fahrzeuge, eine andere wiederum auf italienische Flitzer. Nostalgiker finden in der Vintage-Garage-Playlist viele historische Autos der 1950er bis 1990er-Jahre, die sich allesamt authentisch fahren - etwa müssen die Oldtimer dann ohne GPS und Navi ans Ziel finden.Aber auch jenseits der Playlists will The Crew Motorfest Spieler bei Laune halten. Beispielsweise lassen sich in der frei erkundbaren Welt überall neue Herausforderungen finden, in einem Festivalbereich können Spieler miteinander interagieren und in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten. Auch Boote und Flugzeuge wird es wieder geben, auch wenn diese im Video nur ganz kurz zu sehen sind.The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S