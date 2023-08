The Crew Motorfest im Launch-Trailer, Testversion startet demnächst

Alle News zur Spielemesse

The Crew Motorfest steht in den Startlöchern. Wenige Wochen vor der Veröffentlichung des nächsten Teils der Rennspielserie zeigt Ubisoft den offiziellen Launch-Gameplay-Trailer mit Eindrücken von den Fahrzeugen und Rennstrecken. Außerdem wurde eine zeitlich begrenzte Testversion angekündigt.Ab dem 14. September lädt Ubisoft zum Motorfest nach Hawaii: Teil 3 der Reihe macht dann die Südseeinsel O'ahu zum Schauplatz zahlreicher Aktivitäten, welche die Automobilkultur in allen ihren Facetten feiern. Dazu zählen Live-Events, Rennen und Motto-Kampagnen, bei denen mehr als 600 lizenzierte Automodelle an den Start gehen, darunter sogar viele Oldtimer. Aber auch jenseits der Straßen gibt es einiges zu entdecken, denn die Insel darf frei erkundet werden.Pünktlich zur Veröffentlichung wird Ubisoft zudem eine Testversion bereitstellen: Wer möchte, kann das Spiel zwischen dem 14. und 17. September fünf Stunden lang kostenlos ausprobieren. Fortschritte lassen sich anschließend in das vollständige Spiel mitnehmen. The Crew Motorfest erscheint für den PC sowie die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Amazon Luna.