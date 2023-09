The Crew: Motorfest - Neuer Trailer feiert den Early-Access-Start

The Crew: Motorfest ist im Early Access gestartet. Um die Veröffentlichung des Rennspiels gebührend zu feiern, hat Ubisoft daher einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der mit traumhaft schönen Bildern auf den hawaiianischen Schauplatz aufmerksam macht.In dem neuen Video stecken gleich mehrere Sportwagen im Stau fest und träumen davon, wie schön es wäre, jetzt über die freien Straßen von Hawaii zu rasen, kostenlose Autowäschen unter einem Wasserfall zu erhalten oder gemeinsam vor einem Lagerfeuer am Strand zu parken.Natürlich will The Crew: Motorfest aber nicht nur mit hübschen Landschaften, sondern auch reichlich Abwechslung bei Racing-Fans punkten. Unter anderem stehen über 600 Fahrzeuge und zahlreiche Spielmodi bereit.Wer Motorfest in der Gold- oder Ultimate-Edition vorbestellt hat oder ein Abonnement von Ubisoft+ besitzt, darf schon jetzt losspielen, die reguläre Fassung erscheint am 14. September 2023. An diesem Datum startet außerdem eine kostenlose Testphase, in der das Spiel fünf Stunden lang ausprobiert werden darf. Der Test läuft bis zum 17. September, Fortschritte lassen sich in die Vollversion mitnehmen.