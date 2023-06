Avatar: Frontiers of Pandora zeigt sich in ersten Gameplay-Szenen

Ein Kind von zwei Welten

Abwechslungsreiche Open World

Nach zwei überaus erfolgreichen Kinofilmen soll Avatar nun auch als Videospiel ein Hit werden: Ubisoft zeigte jetzt ausführliche Spielszenen aus Avatar: Frontiers of Pandora, dessen Gameplay und offene Welt wohl nicht ganz zufällig an die Far Cry-Reihe erinnern. Das Erscheinungsdatum steht ebenfalls fest.Die Geschichte von Avatar: Frontiers of Pandora findet nach den Ereignissen des ersten Kinofilms in einem bislang unbekannten Grenzgebiet im Westen Pandoras statt. Spieler schlüpfen in die Rolle einer jungen Na'vi, die von der irdischen, militärisch-industriellen Abbau-Organisation, Resources Development Administration (RDA), gefangengenommen und ausgebildet wurde, letztendlich aber fliehen konnte.Dies hat jedoch zur Folge, dass die Na'vi nun in ihrer eigentlichen Heimat eine Außenseiterin ist, die sich erst wieder das Vertrauen der Bewohner Pandoras erarbeiten muss. Und dieses ist unbedingt erforderlich, um den Planeten erfolgreich gegen die angreifenden RDA-Truppen verteidigen zu können.Spieler können das Grenzgebiet vollkommen frei erkunden und stoßen dabei immer wieder auf verschiedene Clans. Im Video sind etwa die friedlichen Weber der Aranahe zu sehen oder die Zeswa, die im Einklang mit riesigen Kreaturen leben. Von den Stämmen lernen Spieler, was es heißt, ein Na'vi zu sein - dazu zählen Kampfkünste oder das Reiten auf einem Banshee. Diese auch als Ikran bezeichneten Flugtiere dienen dann als praktisches Mittel zur Fortbewegung und lassen sich sogar anpassen. Auch Luftkämpfe werden so möglich.Doch auch auf dem Boden stehen immer wieder Kämpfe gegen die RDA-Truppen auf dem Programm. Hier können sich Spieler nicht nur auf ihre Fähigkeiten als Na'vi verlassen, sondern dank ihrer zweifachen Ausbildung zudem von den Waffen der Menschen Gebrauch machen. Durch die Sabotage von RDA-Außenposten kann Pandora schließlich Schritt für Schritt heilen.Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Die gesamte Kampagne kann sowohl alleine als auch im Koop durchgespielt werden. Ubisoft hat außerdem einen weiteren Weltpremiere-Trailer zum Spiel veröffentlicht.