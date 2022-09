Skull and Bones: Neuer Gameplay-Trailer zum Piratenabenteuer

Nach mehreren Verschiebungen fährt Ubisofts Piratenabenteuer Skull and Bones demnächst in den Release-Hafen ein. Bevor es so weit ist, geben die Entwickler jetzt noch einmal einen Einblick in ein paar der Möglichkeiten, mit denen sich das eigene Schiff individuell anpassen lässt.Skull and Bones ist vor allem von den Seeschlachten aus Assassin's Creed: Black Flag inspiriert worden, anders als dort machen diese hier jedoch den Großteil des Spiels aus - längere Landgänge sind daher wohl eher die Ausnahme. Damit das Piratendasein auf hoher See aber dennoch nicht langweilig wird, bekommen Spieler eine Reihe an Anpassungsoptionen für das eigene Schiff an die Hand.Dazu zählen unterschiedliche Kanonen und weitere Waffentypen, die fremden Flotten das Fürchten lehren sollen. Aber auch die Auswahl der richtigen Panzerung kann in hitzigen Gefechten entscheidend sein. Dekorative Elemente wie verschiedene Galionsfiguren stehen ebenfalls zur Wahl, wie das neue Video zeigt.Skull and Bones erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Im ebenfalls neuen Weltkontext-Trailer erfahren wir noch mehr über das Setting des Spiels.