Skull and Bones: Trailer verrät das Erscheinungsdatum des Piratenspiels

Skull and Bones befindet sich bei Ubisoft schon seit einer ganzen Weile in der Entwicklung. Diese nähert sich nun langsam, aber sicher ihrem Ende und so hat das Piratenabenteuer nun ein konkretes Erscheinungsdatum erhalten. Obendrein gibt es außerdem einen neuen Trailer.Skull and Bones wurde bereits 2017 zum ersten Mal angekündigt und seitdem mussten meherere geplante Zeitfenster für eine Veröffentlichung wieder abgesagt werden. Damit ist nun (vermutlich) Schluss: Das Spiel erscheint nämlich am 16. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X . Dies verrät der neueste Trailer, der außerdem viele neue Eindrücke von Seeschlachten und sogar Begegnungen mit Meeresungeheuern und Geisterschiffen zeigt.Wer möchte, kann Skull and Bones ab sofort vorbestellen - wer dabei zur Premium-Edition des Piratenspiels greift, darf sogar drei Tage früher in See stechen. Zwischen dem 15. und 18. Dezember 2023 findet zudem eine Closed Beta statt, für welche sich Interessierte derzeit bewerben können.