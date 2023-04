Sherlock Holmes The Awakened: Das Detektivspiel im Launch-Trailer

Ab sofort ist das Remake von Sherlock Holmes: The Awakened für PC und Konsole erhältlich. Den Start feierte das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares mit einem stimmungsvollen Launch-Trailer, der viele neue Ausschnitte aus dem Spiel zeigt.Sherlock Holmes The Awakened ist eine umfangreiche Neuinterpretation des ursprünglich 2007 veröffentlichten Originals mit identischem Titel, welches auf Basis der Unreal Engine 4 von Grund auf neu entwickelt wurde. Neben einer verbesserten Grafik und Steuerung wurde zudem die Spielwelt neu gestaltet und die Geschichte um den wohl berühmtesten Detektiv der Welt an vielen Stellen verbessert und erweitert. So gibt es unter anderem neue Nebenquests und zusätzliche Rätsel.The Awakened greift den ersten gemeinsamen Fall von Sherlock Holmes und Dr. John H. Watson auf, der kaum finsterer sein könnte: Das Duo ermittelt im Jahr 1882 nämlich nach dem Verschwinden gleich mehrerer Personen an verschiedenen Schauplätzen in Europa sowie den Vereinigten Staaten. Wie sich schnell herausstellt, scheinen alle Fälle mit einem geheimnisvollen Kult zusammenzuhängen, der die uralte Gottheit Cthulhu anbetet.Sherlock Holmes The Awakened ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S und Nintendo Switch verfügbar.