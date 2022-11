Sherlock Holmes: The Awakened zeigt sich im ersten Gameplay-Trailer

Der in Kiew ansässige Entwickler Frogwares arbeitet derzeit an einer Neuauflage des Adventures Sherlock Holmes: The Awakened. Das Besondere: In dem Spiel treffen die Welten des legendären Ermittlers und Lovecraft-Horror aufeinander. Wie das Remake in Aktion aussieht, zeigt das Team hinter dem Projekt nun in einem ersten Gameplay-Trailer.Das ursprünglich 2006 veröffentlichte Spiel wird von Frogwares auf Basis der Unreal Engine 4 von Grund auf neu entwickelt und dabei auch um neue Spielmechaniken und Handlungsstränge erweitert. So wie schon damals ermitteln Holmes und Watson aber auch hier wegen gleich mehreren vermissten Personen, deren Verschwinden mit einem Kult zusammenzuhängen scheint, der die uralte Gottheit Cthulhu anbetet.Der erste Gameplay-Trailer zeigt ein paar der Rätsel, Fallen und unheimlicher Gefahren, die dem Ermittler-Duo bei ihren Untersuchungen begegnen und zeigt die neue Grafik. Sherlock Holmes: The Awakened erscheint Anfang 2023, ein genaues Datum liegt bislang aber noch nicht vor.