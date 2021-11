Sherlock Holmes Chapter One: Der Launch-Trailer zum Detektivthriller

In Sherlock Holmes Chapter One schlüpfen Spieler ab dieser Woche ein weiteres Mal in die Rolle des legendären Meisterdetektivs, der sich dieses Mal jedoch erst einen Namen machen muss. Im Launch-Trailer lernen wir den noch jungen und etwas unerfahrenen Holmes kennen, der auf einer Mittelmeerinsel seine ersten Fälle übernimmt - und dabei einem großen Geheimnis auf die Spur kommt.Schauplatz von Sherlock Holmes Chapter One ist die Mittelmeerinsel Cordona, auf welcher Holmes einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hat und wo auch einst seine Mutter starb. Wie sich schon bald herausstellt, verbirgt sich hinter der Fassade eines idyllischen mediterranen Paradieses jedoch ein Konstrukt aus Korruption, Lügen und Kriminalität - also der ideale Ort für einen jungen Detektiv, sein Können unter Beweis zu stellen.Spieler können der Haupthandlung folgen, sich aber auf frei auf der Insel bewegen und in verschiedenen Nebenmissionen ermitteln. Hierbei ist natürlich vor allem Holmes' Talent als Spürnase gefragt, um Hinweisen zu folgen und Gerüchten auf den Grund zu gehen, jedoch wird der angehende Meisterdektiv bei den verschlossenen Inselbewohnern immer wieder an seine Grenzen stoßen. Viele Probleme lassen sich daher auch mit schlagkräftigen Argumenten - sprich: Waffengewalt - lösen. Hier entscheidet oft der Spieler, wie er weiter vorgehen möchte.Sherlock Holmes Chapter One erscheint am 16. November 2021 zunächst für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt, ein genaues Datum wurde bislang aber noch nicht genannt.