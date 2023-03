Sherlock Holmes: The Awakened - Neuer Trailer zum Remake

Frogwares stimmt mit einem neuen Trailer auf das finstere Detektiv-Abenteuer Sherlock Holmes: The Awakened ein, das schon bald für PC und Konsole erscheint. Das Video widmet sich dabei den Anfängen des legendären Ermittler-Duos.Sherlock Holmes: The Awakened ist ein vollständiges Remake des ursprünglich 2006 veröffentlichten Spiels, welches den ersten gemeinsamen Fall von Sherlock Holmes und Watson zeigt. Und dieser hat es durchaus in sich, denn es geht um nichts Geringeres, als die Pläne einer fanatischen Sekte zu durchkreuzen und damit das Ende der Welt, wie wir sie kennen, zu verhindern. Wie das neueste Video deutlich macht, wird dieser Fall auch auf Sherlocks Psyche gewaltigen Einfluss nehmen und seinen genialen Verstand für immer prägen.Sherlock Holmes: The Awakened erscheint am 11. April 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Im Vergleich zum Original bietet das Spiel unter anderem eine zeitgemäße Grafik (Unreal Engine 4) und verbesserte Spielmechaniken.