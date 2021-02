Returnal - Neuer Trailer stellt den Planeten Atropos genauer vor

Sony und der Entwickler Housemarque veröffentlichen demnächst den Third-Person-Actiontitel Returnal für die PlayStation 5 . In dem Spiel muss eine Astronautin einen fremden Planeten erkunden, um einen Ausweg aus einer Zeitschleife zu finden. Ein neuer Trailer zeigt jetzt die ungewöhnlichen Landschaften des Planeten Atropos.Das PS5-exklusive Returnal rückt die Astra-Scout-Astronautin Selene in den Mittelpunkt, die während einer Mission auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos strandet. Mit ihrer Ankunft ist Selene außerdem in eine gnadenlose Zeitschleife geraten, welche die junge Frau einen scheinbar endlosen Kreislauf aus Leben und Sterben durchlaufen lässt. Ihre Suche nach einem Ausweg muss sie daher nach jedem Ableben von vorn beginnen.Allerdings wird ihr schnell klar, dass sich bei jedem Tod auch ihre Umgebung verändert - dies macht auch der neueste Trailer noch einmal deutlich. Daher sind stets neue Strategien beim Überlebenskampf und Erkunden von Atropos erforderlich. Returnal erscheint am 30. April 2021 für die PlayStation 5.