Returnal - Neuer Trailer zeigt die Feinde des PS5-Exklusivspiels

Im Actionspiel Returnal müssen sich Spieler auf einem fremden und feindseligen Planeten gegen eine ganze Reihe gefährlicher Kreaturen zur Wehr setzen und nebenbei noch einen Ausweg aus einer geheimnisvollen Zeitschleife finden. Sony zeigt jetzt einige der Wesen, die sich die Entwickler des Studios Housemarque ausgedacht haben.Bevor Returnal am 30. April exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, stellt ein neues Video nun die Gegner vor, denen Spieler nach einer Bruchlandung auf dem Planeten Atropos begegnen. Wie die Entwickler im PlayStation Blog erklären, dienten vor allem biolumineszente Lebewesen der Tiefsee als Inspiration für die organischen Kreaturen in Returnal.Weiter heißt es, dass die meisten Lebensformen in Returnal mit Fernangriffen attackieren, zu denen auch zielsuchende Geschosse zählen. Jedoch sind einige Feinde selbst auf kurze Distanz äußerst gefährlich. Vor allem die Kombination der individuellen Angriffsmuster ver­schie­de­ner Gegnertypen soll das Überleben auf Atropos schwer machen.