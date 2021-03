Returnal - Sony zeigt den Story-Trailer zum PS5-Exklusivspiel

Sony und das Studio Housemarque veröffentlichen Ende April den Sci-Fi-Titel Returnal für die PlayStation 5 . Ein neuer Trailer gewährt vorab weitere Einblicke in die Story, in welcher die Astronautin Selene aus einer Zeitschleife entkommen muss.Im Mittelpunkt von Returnal steht die Astra-Scout-Astronautin Selene, die während einer Mission von ihrem eigentlichen Ziel abweicht, um einem geheimnisvollen Signal nach­zu­ge­hen, das sie auf dem Planeten Atropos entdeckt. Jedoch stürzt sie auf dem Planeten ab und muss sich gegen die feindliche Umgebung zur Wehr setzen.Wenn Selene stirbt, findet sie sich augenblicklich an der Absturzstelle wieder und beginnt ihr Abenteuer von vorn - allerdings in einer veränderten Umgebung. So wie im Trailer wird Selene im Spiel dann auch ihre eigene Leiche finden können. Wie die Entwickler erklären, können die Leichen Projektionen anderer Spieler oder Scout-Audiologs enthalten, die dann beispielsweise die Story vorantreiben. Weitere Details hierzu lassen sich im offiziellen PlayStation-Blog nachlesen.Returnal erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5.