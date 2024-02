Foamstars: Square Enix zeigt den Launch-Trailer zum PS-Exklusivspiel

Sony und Square Enix laden gemeinsam zur Schaumparty auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 ein: Ab sofort ist der Team-Shooter Foamstars für die beiden Konsolen erhältlich, der Veröffentlichungstrailer zeigt viele neue Ausschnitte aus dem Spiel.Foamstars ist ein 4-gegen-4-Shooter, in dem Spieler mit Schaumkanonen bewaffnet in verschiedenen Arenen gegeneinander antreten. Der Schaum lässt sich dabei nicht nur für Angriffe einsetzen, sondern er dient auch der Verteidigung und zur aktiven Umgestaltung der Spielwelt. Natürlich gibt es unterschiedliche Helden, die jeweils eigene Waffen und Spezialfertigkeiten mitbringen. Zumindest oberflächlich betrachtet erinnert das chaotisch-bunte Treiben an den Switch-Hit Splatoon 3.Für Abwechslung sollen verschiedene Spielmodi sorgen. In PvE-Missionen können Spieler etwa gemeinsam gegen Blasenbiester kämpfen, sich in Squad-Missionen mit bis zu drei Freunden verbünden oder durch Einzelspieler-Missionen mehr über die Charaktere erfahren.PlayStation-Plus-Mitglieder können Foamstars noch bis zum 4. März 2024 ohne zusätzliche Kosten erhalten. Wer kein entsprechendes Abonnement besitzt, kann das Spiel dann ab dem 5. März 2024 kaufen.