Pokémon Unite: League of Legends-Klon für die Switch, Android & iOS

Die Pokémon Company hat heute im Rahmen des Events Pokémon Presents ein neues Spiel mit dem Titel Pokémon Unite vorgestellt. Der Ableger wird von den beiden Unternehmen Tencent Games und TiMi Studios entwickelt und für die Nintendo Switch sowie Android- und iOS-Geräte erhältlich sein. Die Community scheint jedoch nicht gerade begeistert von dem Spiel zu sein.Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein Spiel, das dem Genre "Multiplayer Online Battle Arena" (MOBA) angehört. In diesem Genre lässt sich auch der schon seit einiger Zeit er­hält­li­che und durchaus beliebte Multiplayer-Titel League of Legends finden. In Pokémon Unite kämpfen die Spieler in Echtzeit in einer 5-vs-5-Arena gegeneinander. Das Ziel einer Runde ist es, möglichst viele Punkte vor dem Ablauf der Zeit zu sammeln. Punkte können gesammelt werden, indem bestimmte Stellen in der feindlichen Hälfte besetzt werden.Dieses Spielprinzip ähnelt dem Konzept von League of Legends stark. Ein wesentlicher Un­ter­schied besteht natürlich darin, dass in Po­ké­mon Unite eine Vielzahl verschiedener Po­ké­mon als spielbare Charaktere zum Einsatz kommen. Die Community scheint von der spon­ta­nen Ankündigung allerdings kaum begeistert zu sein. Der Trailer konnte bislang bei etwa 320.000 Aufrufen lediglich gut 11.000 Likes, dafür aber mehr als 34.000 Dislikes sammeln.Obwohl Pokémon Unite nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch für weitere Mobilgeräte erscheint, wird es möglich sein, auch gegen Spieler auf den anderen Plattformen anzutreten. Der Titel ist grundsätzlich kostenlos spielbar. Es wurde jedoch bestätigt, dass es In-App-Käufe geben wird. Wann Pokémon Unite veröffentlicht wird, bleibt unklar. Einen Release-Termin gibt es momentan noch nicht.