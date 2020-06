Nintendo kündigt New Pokémon Snap für die Switch an

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Nintendo hat ein weiteres Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt: In New Pokémon-Snap gehen Spieler mit einer Kamera bewaffnet auf eine bunte Taschenmonster-Safari - dabei sollen Erinnerungen an den N64-Klassiker wach werden.Das originale Pokémon Snap war vor 20 Jahren für das Nintendo 64 erschienen und begeisterte Fans damals durch ein einfaches wie spaßiges Spielprinzip. Denn es standen keine Wettkämpfe im Vordergrund, stattdessen reisten Spieler durch die verschiedenen Regionen einer Insel und machten Fotos der dort lebenden Pokémon. Genau dasselbe Prinzip soll in Zukunft New Pokémon Snap auf der Nintendo Switch verfolgen, nur eben mit moderner Grafik.Im Trailer zeigt Nintendo erste Eindrücke aus dem Spiel, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Dabei wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das finale Spiel von den gezeigten Ausschnitten abweichen könnte. Einen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht.