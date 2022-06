Ohne Lootboxen: Blizzard stellt Overwatch 2 jetzt ausführlich vor

Saisonale Updates, keine Lootboxen

Beta-Test startet bereits in wenigen Tagen

Blizzard hat den kostenlosen Online-Shooter Overwatch 2 bei einem Enthüllungs-Event noch einmal ausführlich vorgestellt. Overwatch 2 erscheint im Herbst als sogenannte Live-Erfahrung und bringt dann neben einem neuen PvP-Modus unter anderem auch mehrere Helden mit. Der Junker Queen hat Blizzard jetzt einen durchaus sehenswerten animierten Kurzfilm gewidmet.Overwatch 2 startet am 4. Oktober in seine erste Saison. Anders als sein Vorgänger wird Overwatch 2 dann Free-to-play sein. Extras werden über einen Battle Pass und in einem Ingame-Shop angeboten. Umstrittene Lootboxen wird es in Overwatch 2 hingegen nicht geben. Außerdem setzt Blizzard auf ein saisonales Modell, welches Spieler in Abständen von neun Wochen regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt.Saison 1 führt das neue 5-gegen-5-PvP-Erlebnis ein, außerdem gibt es zusätzliche Skins, sechs neue Maps sowie drei brandneue Helden. Enthüllt wurden bereits Sojourn und die Junker Queen, einen weiteren Unterstützungshelden möchte Blizzard demnächst noch vorstellen. Die Hintergrundgeschichte der Junker Queen erzählt Blizzard in dem gewohnt aufwendig animierten Kurzfilm "The Wastelander", in dem es die nicht auf dem Mund gefallene Heldin in der Arena mit dem Junker King und seinen Schergen aufnimmt.In drei zusätzlichen Videos sprechen die Entwickler über die überarbeitete PvP-Erfahrung saisonale Inhalte und geben einen Überblick über viele weitere Neuerungen in Overwatch 2.Overwatch 2 erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Neben Crossplay für alle Plattformen unterstützt das Spiel auch Cross-Progression. Sämtliche freigeschalteten oder gekauften Inhalte sowie Fortschritte sind somit auf allen Plattformen verfügbar.Bereits am 28. Juni startet ein Beta-Test zu Overwatch 2, zu dem sich interessierte auch weiterhin anmelden können.