Overwatch 2 - Blizzard zeigt die neue Heldin Junker Queen in Aktion

Wenn in wenigen Tagen die nächste Beta von Overwatch 2 startet, wird in dieser mit der Junker Queen auch eine neue Heldin spielbar sein. Diese wurde erst kürzlich in einem gelungenem Cinematic vorgestellt, ein neues Video zeigt nun auch Spielszenen mit der neuen Tank-Kämpferin.Wie der "Willkommen zur Apokalypse"-Trailer zeigt, dürfte die Junker Queen die nun auf 5-gegen-5-Matches ausgelegten Schlachtfelder ordentlich aufmischen. Ihre Hauptwaffe ist die Scattergun, im Grunde eine Schrotflinte, die vor allem auf kurze Distanzen Schaden verursacht. Mit einer gezackten Klinge kann die Junker Queen außerdem Gegner zu sich heranziehen und mit einer Axt blutende Wunden bei ihren Gegnern verursachen.Wer sich die Chance zur Teilnahme an der Beta sichern möchte, kann sich auch weiterhin auf der Webseite des Spiels anmelden