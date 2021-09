Microsoft Flight Simulator: DACH-Update 6 ist ab sofort verfügbar

Tante JU kostet 14,99 Euro

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Heute ist es soweit, das für Spieler des Microsoft Flight Simulator aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wohl wichtigste Welt-Update (Nummer 6) ist ab sofort verfügbar. Dieses liefert zahlreiche Verbesserungen für Gegenden und Städte des deutschsprachigen Raumes.Der Microsoft Flight Simulator ist vor gut einem Jahr an den Start gegangen und hat nicht nur Fans von Flugsimulatoren durch seinen Detailreichtum begeistert. Das bedeutete aber nicht, dass es nicht noch schöner geht. Seither liefern Entwickler Asobo und die Xbox Game Studios regelmäßig so genannte World Updates.Das sechste dieser Updates bringt neue Luftbilder, hochauflösende Höhenkarten und mehrere brandneue 3D-Städte in Deutschland, Basel in der Schweiz, Graz und Wien in Österreich, natürlich dürfen auch die Alpen nicht fehlen. Das sechste Welt-Update war für Asobo Studio und Jörg Neumann sicherlich eine Herzensangelegenheit, schließlich ist der Microsoft Flight Simulator-Chef Deutscher.Das Update bietet neben den erwähnten überarbeiteten Städten auch noch 100 aufgehübschte Points of Interest und mehrere Flughäfen wie Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen. Bei den Sehenswürdigkeiten sind unter anderem die Elbphilharmonie in Hamburg, der Olympiapark in München und das Schloss Neuschwanstein dabei.Das World Update 6 bietet aber auch mehr als überarbeitete Städte und Landschaften, denn mit der DACH-Aktualisierung debütieren auch die so genannten Local Legends: Das sind für ein bestimmtes Gebiet typische und eben auch legendäre Flugzeuge und bei uns eignet sich kaum ein Flieger besser als die Junkers JU-52, besser bekannt als Tante JU. Allerdings wird das Flugzeug nicht kostenlos sein, sondern mit 14,99 Euro zu Buche schlagen. Mittlerweile stehen übrigens auch die offiziellen Release Notes (1.19.8.0) bereit.