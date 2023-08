Lies of P zeigt sich im atmosphärischen Gamescom-Trailer

Das Studio Neowiz hat den offiziellen Gamescom-Trailer zum Action-Rollenspiel Lies of P veröffentlicht, welches bereits nächsten Monat erscheint. Das Video gibt einen Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre, außerdem sehen wir einige der Feinde, denen der außergewöhnliche Held während seiner Reise begegnet.Lies of P greift die Geschichte von Pinocchio auf, die hier allerdings viel düsterer ausfällt. Dies macht auch der neue Trailer "How Many Lies?" noch einmal deutlich, der in eindrucksvollen Bildern einige der Kreaturen zeigt, die in der zerstörten Stadt Krat umherwandern. In Sachen Gameplay orientiert sich das Spiel dabei an Hits wie Dark Souls oder Elden Ring.Lies of P erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S . Außerdem ist das Spiel direkt ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten.