Crimson Desert: Neuer Gameplay-Trailer zum Adventure beeindruckt

Viele neue Gameplay-Eindrücke

Das südkoreanische Studio Pearl Abyss hat anlässlich der derzeit in Köln stattfindenden Gamescom einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Crimson Desert zusammengestellt. Zu sehen gibt es darin das Setting, welches sich am europäischen Mittelalter orientiert, aber mit Fantasy-Elementen erweitert wird. Außerdem verrät das Video mehr über die geplanten Spielmechaniken.Schauplatz von Crimson Desert ist das Land Pywels, in dem Spieler sich als Söldner durchs Leben schlagen. Genaueres zur Story ist bisher nicht bekannt, allerdings versprechen die Entwickler eine epische Geschichte, die sich um das Leid verschiedener Charaktere dreht. Fest steht aber: Im Hinblick auf Grafik kann sich der Titel durchaus sehen lassen.Der neue Trailer zeigt effektvolle Kämpfe gegen Menschen, Monster und Maschinen sowie einige der Missionen und Nebenaufgaben, mit denen sich der Held beschäftigen kann. Beispielsweise befreit dieser Gefangene, bringt ein entlaufenes Schaf zu seinem Besitzer zurück oder er macht dem Rattenfänger von Hameln Konkurrenz.Gekämpft wird mitunter auch auf dem Rücken eines Pferdes, welches zudem als Fortbewegungsmittel dient. Auffällig ist im Video eine Szene, in welcher der Held in bester Assassin's Creed-Manier an einer Hauswand klettert. Andere Szenen erinnern mit ihren schwebenden Inseln hingegen an Zelda: Tears of the Kingdom.Crimson Desert erscheint für PC und Konsole, ein Erscheinungsdatum gibt es bisher nicht.