Lords of the Fallen erreicht Gold-Status und hat einen neuen Trailer

CI Games und das Studio Hexworks haben zur Gamescom einen neuen Trailer für Lords of the Fallen veröffentlicht, der noch einmal näher auf die Hintergrundgeschichte des finsteren Action-Rollenspiels eingeht. Außerdem steht jetzt fest, dass einer pünktlichen Veröffentlichung im Oktober nichts mehr im Wege steht.Lords of the Fallen ist ein vollständiger Reboot des gleichnamigen Spiels aus dem Jahr 2014. So wie schon damals wird die Welt vom Zorn des Dämonengottes Adyr bedroht, dieses treten Spieler diesem jedoch als Kreuzritter entgegen, der in gleich zwei Welten wandert und zusätzlich zu unserer Welt auch das Totenreich betritt. Unverändert bleibt aber: Bevor es Adyr an den Kragen geht, muss zunächst noch eine Reihe mächtiger Bossgegner bezwungen werden. Einige davon gibt es jetzt im neuesten Trailer zu sehen.Wie Hexworks gestern verkündete , hat Lords of the Fallen offiziell den Gold-Status erreicht. Somit kann dann auch das anvisierte Release-Datum, der 13. Oktober 2023, eingehalten werden. Das Spiel erscheint an diesem Tag für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S