Lies of P: Das Pinocchio-inspirierte Soulslike im Launch-Trailer

Pinocchio für Erwachsene

Lies of P ist ab sofort für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Pünktlich zum Start hat das Entwicklerstudio Neowiz auch den offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt, der noch einmal rund eine Minute neues Material aus dem Action-Rollenspiel zeigt.Pinocchio einmal ganz anders: Lies of P greift die wohl jedem bekannte Geschichte um den hölzernen Jungen auf, stellt diese aber vollkommen auf den Kopf. Angesiedelt in der von Technik und Fortschritt geprägten Belle Epoque (ca. 1895 bis 1914) findet sich die von Meister Geppetto erschaffene Puppe hier in der von Leid und Wahnsinn verseuchten Stadt Krat wieder und muss nun gegen Roboter, Monster und andere Kreaturen kämpfen. Vor allem mit der beliebten Zeichentrick-Adaption von Disney hat Lies of P somit kaum noch etwas zu tun.In Sachen Gameplay erinnert Lies of P hingegen klar an Spiele wie Dark Souls, Elden Ring oder auch Bloodbourne. Spieler können ihren Pinocchio mit einer Reihe unterschiedlicher Waffen und Fähigkeiten ausstatten und ihrem eigenen Weg durch die finstere Geschichte folgen. Ob sie sich dabei stets an die Wahrheit halten oder den Hürden auf ihrem Weg mit Lügen begegnen, ist ihnen selbst überlassen, heißt es in der Beschreibung der Entwickler.Lies of P wurde für den PC (via Steam), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Außerdem ist es im Game Pass enthalten.