Immortals of Aveum: Trailer zum Start des magischen Shooters

Magie statt Schusswaffen

Morgen erscheint das EA Original Immortals of Aveum für PC und Konsole. Vorab zeigt der offizielle Launch-Trailer noch einmal viele neue Spielszenen aus dem Magie-Shooter der Ascendant Studios.Schauplatz des Spiels ist die Welt Aveum, die sich mitten in einem jahrtausendealten Konflikt befindet. Von einst fünf herrschenden Königreichen sind nur noch Lucium und Rasharn übrig geblieben - höchste Zeit also, Aveum vor seinem endgültigen Untergang zu bewahren.Hierfür schlüpfen Spieler in die Rolle von Jak, einem sogenannten "Beschenkten", der die drei in Aveum bekannten Arten der Magie beherrscht. Diese sind den Farben Grün, Rot und Blau zugeordnet und erfüllen jeweils andere Aufgaben - beispielsweise für Angriffe, zur Verteidigung oder Manipulation der Welt. Insgesamt gibt es 25 unterschiedliche Zauber im Spiel, die zunächst aber noch erlernt werden müssen.Immortals of Aveum ist ab dem 22. August 2023 für den PC (Steam, Epic Games Store und EA App), die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Übrigens: Das Spiel fokussiert sich vollständig auf die Singleplayer-Kampagne, es gibt somit weder einen Koop-Modus noch einen Multiplayer.