Fantasy-Shooter mit viel Magie: EA stellt Immortals of Aveum vor

Magischer Shooter

Rote, blaue und grüne Magie

Bereits Ende letzten Jahres hatte Electronic Arts den First-Person-Shooter Immortals of Aveum angekündigt. Das Besondere: Statt Schusswaffen steht hier der Einsatz von Magie im Fokus. Der Enthüllungstrailer stimmt auf das Szenario sowie die Geschichte ein und zeigt erste Gameplay-Eindrücke.Immortals of Aveum erzählt die Geschichte von Jak, einem sogenannten "Beschenkten", der eines Tages die Fähigkeit zum Wirken von Magie entwickelt. Allerdings wird der unerfahrene Zauberer dadurch auch in einen Krieg um die Kontrolle der Magie verwickelt, der zwischen den Königreichen von Aveum tobt und dieses endgültig zu vernichten droht.Zwar verspricht Immortals of Aveum schnelle Kämpfe in der Ego-Perspektive, die Genre-typischen Waffen stehen hier allerdings nicht zur Verfügung. Stattdessen kann Jak drei verschiedene Arten von Magie meistern, die insgesamt 25 unterschiedliche Zauber umfassen und sich sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen lassen.Beispielsweise eignet sich die rote Magie dazu, zerstörerische Kräfte freizusetzen und gewaltigen Schaden anzurichten. Blaue Magie kann physische Materie manipulieren und so große Objekte bewegen oder auch Schutzschilde erschaffen. Grüne Magie beeinflusst hingegen Lebewesen und Objekte - beispielsweise können Gegner mit Illusionen verwirrt oder Verletzungen geheilt werden. Zusätzlich lassen sich 80 magische Talente freischalten und mit Voranschreiten in der Story verbessern. Die magische Ausrüstung des Helden lässt sich ebenfalls anpassen.Immortals of Aveum ist das Erstlingswerk der Ascendant Studios und wird von Electronic Arts unter dem Label EA Originals veröffentlicht. Einen Koop-Modus oder Multiplayer gibt es nicht, die Entwickler konzentrieren sich ausschließlich auf die Einzelspieler-Erfahrung. Als deren Basis dient die Unreal Engine 5. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, das fertige Spiel erscheint am 20. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S