Immortals of Aveum: Ausführliche Einblicke in den Magie-Shooter

Magie anstelle typischer Feuerwaffen

Electronic Arts und die Ascendant Studios haben ein neues Video zu Immortals of Aveum geteilt, das ausführlich verschiedene Aspekte des kommenden Magie-Shooters vorstellt. Unter anderem geht es um die unterschiedlichen Zauber, magischen Utensilien und die Hintergrundgeschichte.Immortals of Aveum erzählt die Geschichte von Jak, einem Triarchen-Magnus mit ganz besonderen Kräften, der unfreiwillig in einen Konflikt mit dem Tyrannen Sandrakk hineingezogen wird. Dieser droht damit, das Reich Aveum zu zerstören.Jaks wichtigstes Utensil im Kampf gegen Sandrakks Schergen ist der sogenannte Sigil, mit dem dieser drei verschiedene Typen von Magie kontrollieren kann. Diese unterscheiden sich praktischerweise nicht nur in ihrer Wirkung, sondern sind auch farblich klar voneinander getrennt. So eignet sich rote Magie vor allem für kräftige Angriffe bei kurzer Distanz, blaue Magie für Fernangriffe und grüne Magie feuert schließlich schnelle, zielsuchende Projektile ab.Gut zu wissen: Magische Angriffe sind vor allem dann effektiv, wenn sie farblich auf die Gegner abgestimmt werden. Der besonders mächtige Immolate-Zauber vereint alle drei Farben und entfesselt diese in einem alles vernichtenden Energiestrahl. Im Video sind außerdem weitere Zauber wie die "Fury Spells", oder "Control Spells" zu sehen.Immortals of Aveum sollte eigentlich bereits am 20. Juli erscheinen, musste kürzlich aber um rund einen Monat verschoben werden. Neues Erscheinungsdatum ist jetzt der 22. August 2023. An diesem Datum erscheint das Spiel dann für den PC (Steam, Epic Games Store, EA), die PlayStation 5 und Xbox Series X/S