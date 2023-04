Immortals of Aveum: EA zeigt sechs Minuten magisches Gameplay

Electronic Ars und die Ascendant Studios hatten erst vor wenigen Tagen Immortals of Aveum enthüllt . Jetzt wurde ein rund sechs Minuten langes Gameplay-Video nachgereicht, das somit ein noch genaueres Bild von den Spielmechaniken und der Grafik des Magie-Shooters vermittelt.Spieler schlüpfen in Immortals of Aveum in die Rolle des jungen Magiers Jak. Dieser kann eine ganze Reihe unterschiedlicher Zauber einsetzen, die sowohl dem Angriff als auch der Verteidigung dienen. Insgesamt gibt es 25 dieser Zauber und 80 magische Talente zum Freischalten, welche den drei magischen Farben Rot, Grün und Blau zugeordnet sind.Die nun veröffentlichte Vorschau zeigt unter anderem, wie sich die unterschiedlichen Tricks zu Kettenangriffen verbinden lassen. Außerdem sehen wir einige der Gegner, denen sich Jak stellen muss. Immortals of Aveum basiert auf der Unreal Engine 5 und erscheint am 20. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S