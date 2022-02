Horizon Forbidden West: Das erwartet Aloy im Verbotenen Westen

Sony und das Entwicklerstudio Guerrilla Games präsentieren heute in einem neuen Trailer ein paar der Herausforderungen, denen sich die Heldin Aloy während Ihrer Reise in den verbotenen Westen stellen muss. Dabei wird schnell klar: In der offenen Welt von Horizon Forbidden West gibt es einiges zu entdecken.Im Nachfolger zum erfolgreichen Horizon Zero Dawn aus dem Jahr 2017 begibt sich Heldin Aloy in ein noch wenig erforschtes Grenzgebiet ihrer Welt, welches unter der Bezeichnung "Verbotener Westen" bekannt und gefürchtet ist und Gefahren bereithält, die sowohl von den Maschinen als auch den dort lebenden Stämmen ausgehen. Zum Glück kann sich Aloy während ihrer Reise mit nützlichen Rüstungen, Waffen und Upgrades ausstatten.Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5