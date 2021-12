Horizon Forbidden West - Neuer Trailer zeigt mehrere neue Maschinen

Sony und Guerilla Games haben einen neuen Trailer zu Horizon Forbidden West veröffentlicht, das Anfang des nächsten Jahres für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Das Video zeigt einige der zumeist gefährlichen maschinellen Kreaturen, die auf den Spieler beziehungsweise die Protagonistin Alloy warten.In der Fortsetzung zum Actionhit Horizon Zero Dawn reist unsere Heldin Alloy in den verbotenen Westen, um nach den Ursachen einer Reihe neuer Katastrophen zu suchen, die den Rest Menschheit auszulöschen drohen: Neben einer Seuche und verheerenden Stürmen ziehen auch bislang unbekannte und furchteinflößende Maschinenwesen durchs Land.Ein paar davon zeigen die Entwickler nun im Video. Unter anderem sehen wir eine schlangenähnliche Kreatur von erschreckender Größe und in Gruppen jagende Robo-Dinos.Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PS4 und die PS5. Ob das Spiel so wie der erste Teil zu einem späteren Zeitpunkt auch für den PC umgesetzt wird, ist bislang noch nicht bekannt.