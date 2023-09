Horizon Forbidden West: Complete Edition erscheint für PC und PS5

Sony legt Horizon Forbidden West neu auf: Im Oktober erscheint das prähistorische Action-Rollenspiel als sogenannte Complete Edition für die PlayStation 5 . Eine PC-Version folgt ebenfalls, jedoch zu einem etwas späteren Zeitpunkt.Horizon Forbidden West erschien Anfang 2022 für die PS4 und PS5 und erhielt ein Jahr später zudem die Story-Erweiterung Burning Shores, die direkt nach der Handlung des Hauptspiels ansetzt. Die Complete Edition bündelt beide Geschichten und enthält außerdem den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook sowie einen (ebenfalls digitalen) Comic. Weiter gibt es diverse Spielgegenstände als zusätzlichen Bonus.Die Horizon Forbidden West Complete Edition erscheint bereits am 6. Oktober 2023 für die PS5. Zum ersten Mal wird das Spiel auch für den PC erscheinen (Steam und Epic Games Store), allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Anfang 2024 soll es so weit ein, ein konkretes Datum gibt es aber nicht. Für die Portierung ist das Studio Nixxes Software zuständig, welches unter anderem schon Marvel's Spider-Man Remastered und Marvel's Spider-Man: Miles Morales für den PC umgesetzt hat.