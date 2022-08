Gotham Knights erscheint früher, neuer Trailer von der Gamescom

Alle News zur Spielemesse

Gotham Knights erscheint nun doch früher als ursprünglich geplant - wenn auch nur ein paar Tage. Neben dem neuen Termin gab es auf der Gamescom außerdem einen neuen Trailer zum Spiel, der sich vor allem den Schurken widmet, die Gotham unsicher machen.Neues Datum für Gotham Knights ist jetzt somit der 21. Oktober 2022, bisher sollte das Spiel erst am 25. Oktober den Handel erreichen. An den unterstützten Plattformen ändert sich hingegen nichts, Gothams Helden treten somit auch weiterhin auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S gegen eine Reihe bekannter Superschurken an.Mit dabei sind etwa Harley Quinn, Clayface und Mr. Freeze, aber auch der geheimnisvolle Rat der Eulen führt in Gotham offenbar nichts Gutes im Schilde. Spieler schlüpfen hingegen wahlweise in die Rolle von Robin, Red Hood, Nightwing oder Batgirl. Wer nicht allein kämpfen möchte, kann sich im Koop natürlich mit bis zu drei Freunden verbünden.