Lies of P: Trailer zum Pinocchio-Action-Rollenspiel von der Gamescom

Vor etwa einem Jahr hatte das Studio Neowiz mit Lies Of P ein recht ungewöhnliches Soulslike angekündigt , das sich die Geschichte von Pinocchio als Vorbild nimmt, die hölzerne Puppe allerdings in den Kampf gegen mechanische Monster schickt. Zur Gamescom gab es nun einen durchaus vielversprechenden Trailer zu sehen.Zwar mag das Action-RPG auf dem Kinderbuch Pinocchio basieren, um ein Spiel für Kinder handelt es sich bei Lies of P aber bei Weitem nicht. Spieler schlüpfen hier in die Rolle von Pinocchio, der nach den Gründen für den Niedergang seiner Heimat Krat sucht. Diese hat sich nämlich in einen wahrhaften Albtraum voller maschineller Kreaturen verwandelt.Im Gamescom-Trailer sehen wir, wie es Pinocchio in bester Bloodborne-Manier mit verschiedenen und zuteil deutlich größeren Gegnern aufnimmt. Da unser Held eine Puppe ist, kann er praktischerweise eine Reihe unterschiedlicher Waffen direkt mit seinem Körper verbinden. Wie die Entwickler noch einmal betonen, wird auch das für Pinocchio typische Lügen im Spiel von großer Bedeutung sein.Lies of P erscheint nächstes Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.