Gotham Knights: Launch-Trailer Nr. 2 zum Actionspiel ist eingetroffen

Auch wenn der Release von Gotham Knights für PC und Konsole noch immer einige Tage entfernt ist, hat Warner Bros. heute einen weiteren Launch-Trailer für das Actionspiel veröffentlicht, in dem eine Gruppe Helden die Lücke füllen muss, die Batman nach seinem Tod hinterlassen hat.Wenn vier Helden Batmans Erbe antreten, reicht ein Launch-Trailer nicht aus: Nachdem ein erstes Video Ende letzter Woche den bevorstehenden Start von Gotham Knights gefeiert hatte, wurde heute noch ein sogenannter Cinematic-Launch-Trailer nachgereicht. Gameplay gibt es demnach keines zu sehen, stattdessen rückt das Video noch einmal die vier spielbaren Helden Robin, Red Hood, Nightwing und Batgirl in den Vordergrund, die gemeinsam in Gothams Unterwelt aufräumen. Auch wird noch einmal deutlich, wer der wohl härteste Gegner des neu gegründeten Helden-Quartetts ist: nämlich der Rat der Eulen.Gotham Knights erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S