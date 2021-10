Gotham Knights - Neuer Story-Trailer stellt den Rat der Eulen vor

Warner Bros. hat einen weiteren Trailer zum Open-World-Titel Gotham Knights veröffentlicht, welcher Spieler nächstes Jahr gemeinsam in den Rollen verschiedener Comic-Helden Batmans Erbe antreten lässt. Im neuen Video steht nun die Verbrecherorganisation "Rat der Eulen" im Mittelpunkt.Den Trailer gab es erstmals im Rahmen des Fan-Events DC FanDome am Wochenende zu sehen. Zwar hält der Clip jede Menge In-Engine-Material bereit, echtes Gameplay fehlt hier jedoch. Neben den vier spielbaren Helden Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing haben hier zudem noch der Pinguin und allem voran natürlich der Rat der Eulen (Court of Owls) ihren Auftritt. Letzterer scheint in ganz Gotham die Strippen zu ziehen und selbst in den Reihen der Bösewichte gefürchtet zu werden - zumindest der Pinguin warnt unsere Helden ausdrücklich davor, den Spuren des Rats zu folgen. Auf unsere Helden scheint also jede Menge Ärger zuzukommen.Ein weiteres Video hält außerdem interessante Blicke hinter die Kulissen des Spiels bereit und verrät dabei noch mehr Details über die geheimnisvollen Maskenträger. Gotham Knights erscheint im nächsten Jahr für PC und Konsole.