Ghostrunner 2: Die Fortsetzung erscheint im Oktober, neuer Trailer

505 Games hat Neuigkeiten zu Ghostrunner 2 bekannt gegeben: Die vom Studio One More Level entwickelte Fortsetzung des schnellen Cyberpunk-Slashers erscheint im Oktober dieses Jahres für PC und Konsole. Außerdem gibt es einen neuen Trailer.Genauer gesagt startet Ghostrunner 2 am 26. Oktober 2023 für PC (Steam, Epic, GOG), PlayStation 5 und Xbox Series X/S , Vorbesteller sichern sich das Traditional-Katana-Pack als digitales Extra. Noch mehr Bonusinhalte gibt es beim Kauf der Deluxe Edition (Hand-Skins, Schwert-Skins, personalisiertes Hand-Hologramm) oder Brutal Edition (Season Pass, Animated Skin, Motorcycle Skin, 48 Stunden vorzeitiger Zugang).Ghostrunner 2 spielt ein Jahr nach dem Ende des ersten Teils. Dieses Mal bekämpft Jack einen gefährlichen KI-Kult außerhalb des Dharma-Turms. Unter anderem versprechen die Entwickler zusätzliche Spielmodi, neue Fähigkeiten und Feinde sowie ein verbessertes Dialogsystem. Außerdem soll das Fortschrittssystem dem Spieler deutlich mehr Möglichkeiten an die Hand geben.