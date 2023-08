Armored Core 6: Launch-Trailer feiert den Start des Mech-Shooters

Gewaltige Materialschlacht

Nach mehr als elf Jahren Pause erscheint heute mit Armored Core 6 ein weiterer Teil der erfolgreichen Mech-Reihe für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. Zum Start zeigen Bandai Namco und From Software den offiziellen Launch-Trailer. Auch ein Live-Action-Trailer und ein ausführliches Übersichtsvideo zum Spiel stehen bereit.Armored Core 6: Fires of Rubicon macht den weit entfernten Planeten Rubicon 3 zum Schauplatz eines erbitterten Kampfes um eine kostbare Ressource namens Coral. Damit diese in die richtigen - sprich: die eigenen - Hände fällt, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Piloten, der während der Kampagne das Kommando über einen AC (Armored Core) übernimmt.Dabei stehen natürlich vor allem die Kämpfe gegen andere Mechs im Vordergrund. Die Gefechte finden wie gewohnt nicht nur zu Land, sondern auch in der Luft statt und über zahlreiche Anpassungsoptionen lassen sich die Ausstattung und Waffensysteme des eigenen AC nach Belieben verändern. Wer möchte, kann so etwa die Beweglichkeit verbessern, auf eine dicke Panzerung oder besonders starke Waffen setzen. Dies und mehr erläutert Bandai Namco noch einmal ausführlich in einem knapp fünfeinhalb Minuten langen Übersichtstrailer zum Spiel.Armored Core 6: Fires of Rubicon ist ab sofort für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Zusätzlich zum Launch-Video wurde außerdem noch ein Live-Action-Trailer zum Spiel veröffentlicht, in dem der neuseeländische Schauspieler Karl Urban (Billy Butcher in The Boys) einen Auftritt hat.