Avatar: Frontiers of Pandora - Ubisoft stellt die PC-Features vor

Alle News zur Spielemesse

Ubisoft hat Neuigkeiten zum Action-Adventure Avatar: Frontiers of Pandora geteilt. Ein neuer Trailer stellt die besonderen Features der PC-Version in den Vordergrund. Diese soll selbst auf weniger leistungsstarken Systemen laufen, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit von Highend-Gaming-Rechnern voll ausschöpfen.Avatar: Frontiers of Pandora wird auf dem PC Raytracing für Reflexionen und Schatten unterstützen. Dadurch soll die Welt von Pandora besonders realistisch aussehen. Über die erweiterten Grafikeinstellungen ist ein detailliertes Feintuning möglich, um eine optimale Balance zwischen visueller Qualität und Performance herstellen zu können. Dort finden sich etwa Regler für die Schattenqualität, Reflexionen oder Bewegungsunschärfe. Über ein integriertes Benchmark-Tool lassen sich die verschiedenen Einstellungen problemlos testen.Direkt zum Verkaufsstart werden die beiden Upscaling-Technologien AMD FSR 2 und Nvidia DLSS unterstützt, außerdem bietet das Spiel Support für ultrabreite Monitore und Systeme mit mehreren Bildschirmen. Ubisoft betont außerdem, dass Frontiers of Pandora die zur Verfügung stehende Leistung von CPUs mit vielen Prozessorkernen nutzt.Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 neben dem PC auch für PlayStation 5 Xbox Series X/S sowie über Amazon Luna. Außerdem ist das Spiel in Ubisoft+ enthalten.