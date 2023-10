Ghostrunner 2: Der Launch-Trailer zum Cyberpunk-Actionspiel ist da

Deutlich mehr Möglichkeiten

505 Games und das Studio One More Level feiern den Start von Ghostrunner 2. Der Cyber-Slasher ist ab sofort für PC und Konsole erhältlich und lässt Spieler gegen eine KI-Sekte kämpfen, die es auf die Überbleibsel der Menschheit abgesehen hat.Die Handlung von Ghostrunner 2 knüpft rund ein Jahr nach dem Ende des ersten Teils an. Nachdem Schlüsselmeisterin besiegt werden konnte, bedroht nun ein gefährlicher Kult die Überlebenden im Dharma-Turm. Spieler schlüpfen daher erneut in die Rolle des Cyber-Ninjas Jack und nehmen es mit Kultisten, KI-Entitäten und mächtigen Bossgegnern auf.Ein verbessertes Fortschrittssystem und neue Fähigkeiten sollen Spielern dabei noch mehr Freiheiten an die Hand geben, die gesetzten Missionsziele zu erreichen. Ebenfalls neu: Jack kann nun ein Motorrad nutzen und so die Welt jenseits des Dharma-Turms erkunden. Allerdings stehen dadurch nun auch Motorradkämpfe auf dem Programm.Ghostrunner 2 gibt es für PC (Steam, Epic Games Store, GOG) sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S Auf Steam ist außerdem eine kostenlose Demoversion verfügbar.