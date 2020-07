Outcasters - Google zeigt neues Multiplayer-Spiel exklusiv für Stadia

Google hat zusammen mit dem Entwickler Splash Damage einen weiteren Exklusivtitel für die Streaming-Plattform Stadia angekündigt. Bei Outcasters handelt es sich um einen far­ben­frohen Multiplayer-Shooter mit recht ausgefallener Gameplay-Mechanik.In den Online-Matches von Outcasters treten bis zu acht Spieler gegeneinander an. Bei den Kämpfen sind Geschwindigkeit und Kreativität gleichermaßen gefragt, denn Projektile kön­nen auf gekrümmten Flugbahnen verschossen werden und auch von Wänden abprallen - was für mitunter recht chaotischen Situationen sorgen dürfte.Bislang haben die Entwickler zwei unterschiedliche Spielmodi angekündigt. Außerdem sol­len Spieler zahlreiche Möglichkeiten erhalten, die eigene Spielfigur anzupassen. Erscheinen soll Outcasters bereits in diesem Herbst.