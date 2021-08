Dying Light 2 - Gamescom-Trailer mit neuem Gameplay erschienen

Der Entwickler Techland hat im Rahmen eines Xbox-Streams im Vorfeld der Gamescom 2021 einen neuen Gameplay-Trailer zu Dying Light 2: Stay Human veröffentlicht. Zu sehen gibt es darin unter anderem ein paar der neuen Parkour-Tricks, die Spieler in der nun noch gefährlicheren Welt erlernen können.Die Geschichte von Dying Light 2: Stay Human spielt rund 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Die Menschheit konnte den Kampf gegen das Virus noch immer nicht gewinnen, das Infizierte in Zombie-ähnliche Kreaturen verwandelt. Spieler schlüpfen in die Rolle des neuen Helden Aiden Caldwell, der sich so wie sein Vorgänger auf unterschiedliche Waffen sowie seine herausragenden Parkour-Fähigkeiten verlassen kann. Diese helfen ihm nicht nur dabei, sich geschickt durch die Spielwelt zu bewegen, sondern erweisen sich auch im Kampf als äußerst nützlich.Wie die Entwickler im Anschluss an den Stream erklärten, beherrscht Aiden Caldwell nun etwa doppelt so viele Parkour-Moves wie die Protagonist des ersten Spiels. Im Video packt der Held beispielsweise einen Infizierten und nutzt diesen als Polster bei einem Sturz aus großer Höhe. Gebäude sind dieses Mal auch deutlich höher und es sollen deutlich mehr Kämpfe gegen menschliche Feinde stattfinden, so die Entwickler.Dying Light 2: Stay Human erscheint am 7. Dezember 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S