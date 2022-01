Dying Light 2: Gameplay-Trailer mit neuen Einblicken in die Handlung

Mit Dying Light 2 Stay Human steht einer der ersten potenziellen Spiele-Hits des neuen Jahres in den Startlöchern: Anfang Februar erleben wir dann Aidens Geschichte und dürfen wieder in einer von Zombies verseuchten Welt unser Parkour-Geschick unter Beweis stellen. Vorab zeigt der Entwickler Techland jetzt einen neuen Gameplay-Trailer, der außerdem weitere Story-Details bereithält.Die Handlung von Dying Light 2 ist rund 20 Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Die Menschen konnten das Zombie-Virus seither nicht unter Kontrolle bringen und es gibt nur noch wenige zumindest einigermaßen sichere Siedlungen. Einer der vielleicht größten dieser Zufluchtsorte ist The City, warum es den neuen Protagonisten Aiden dorthin verschlägt, zeigt der Gameplay-Trailer. Außerdem werden ein paar neue Charaktere vorgestellt.Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie als Cloud-Version für die Nintendo Switch. Auf dem deutschen Markt wird es dann allerdings nur eine zensierte Fassung geben. Wer das Zombie-Gemetzel also in seiner ganzen Pracht erleben möchte, muss wohl oder übel zur Importfassung greifen.