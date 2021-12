Dying Light 2: Neuer Cinematic-Trailer von den Game Awards 2021

Bei den Game Awards wurde Techlands Dying Light 2 Stay Human mit einem neuen Trailer bedacht. Dieser lässt uns hautnah miterleben, wie verschiedene Menschen in der von Zombies überrannten Kolonie The City ums Überleben kämpfen. Kleiner Spoiler: Nicht jedem gelingt es, den Untoten lebend zu entkommen.Die Geschichte von Dying Light 2 spielt rund 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Neuer Schauplatz ist nun The City, eine der letzten noch einigermaßen erhaltenen Siedlungen der Menschheit. Allerdings spalten schwere Konflikte die Gesellschaft und auch an diesem Ort scheinen die Bewohner nicht wirklich sicher vor den Infizierten zu sein, wie der neue Cinematic-Trailer recht eindrucksvoll beweist.Dying Light 2 Stay Human hat erst kürzlich den Goldstatus erreicht. Die Entwicklung ist also weitestgehend abgeschlossen und einer pünktlichen Veröffentlichung am 4. Februar 2022 steht quasi nichts mehr im Wege. Das Spiel erscheint dann für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Für die Nintendo Switch befindet sich eine angepasste Cloud-Version in der Vorbereitung.