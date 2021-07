Dying Light 2 - Techland zeigt fünf Minuten Gameplay aus dem Spiel

Der Entwickler Techland hat ein neues Gameplay-Video zu Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht und zeigt in diesem einige der gefährlichen Monster, mit denen wir in der Spielwelt konfrontiert werden. Dabei gibt es auch Mutationen zu sehen, die es im ersten Teil noch nicht gegeben hat.In dem rund fünf Minuten langen Video sucht der Protagonist ein verlassenes Krankenhaus auf, welches inzwischen zur Heimat verschiedenster bizarrer Kreaturen geworden ist. Zwar gelingt es dem Helden zunächst, sich in den Fluren der Klinik unbemerkt fortzubewegen, als er letztendlich aber selbst zu mutieren droht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und auch wenn er letztendlich das rettende Sonnenlicht erreicht, ist es fraglich, ob er dort wirklich in Sicherheit ist.Dying Light 2 Stay Human erscheint am 7. Dezember 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Vorbestellungen sind auf allen Plattformen bereits jetzt möglich.