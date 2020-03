Doom Eternal - Neuer Trailer stimmt auf den baldigen Release ein

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bethesda Softworks hat den offiziellen Launch-Trailer zu Doom Eternal veröffentlicht - ein wenig früh, denn der Shooter erscheint erst in etwas mehr als einer Woche für PC und Konsolen. Was Spieler dann erwartet, zeigt das knapp zwei Minuten lange Video mit reichlich neuem Gameplay-Material.Doom Eternal knüpft an das überaus erfolgreiche Reboot aus dem Jahr 2016 an und setzt dessen Geschichte in Form einer um­fang­rei­chen Einzelspielerkampagne fort. Als Slayer müssen Spieler dieses Mal auf der Erde gegen die Dämonenhorden kämpfen und so eine Auslöschung der Menschheit verhindern. Dabei feiern etwa auch die spektakulären Glory-Kills aus dem Vorgänger eine Rückkehr. Im Multiplayer soll ein neuer 2-gegen-1-Modus für Abwechslung sorgen. Hier kämpft der Doom Slayer dann gegen zwei spielergesteuerte Dämonen.Doom Eternal startet am 20. März 2020 auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One . Ebenfalls darf via Google Stadia gespielt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine Version für die Nintendo Switch . Vorbesteller sichern sich zudem ein digitales Exemplar von Doom 64 sowie weitere Bonusinhalte.