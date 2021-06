Doom Eternal erhält ein mehr als sehenswertes Raytracing-Update

Daueraction mit Raytracing

Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat im Rahmen der Computex 2021 seine neuen GeForce-Modelle RTX 3080 Ti und 3070 Ti vorgestellt , man hofft damit natürlich in erster Linie, weitere Gamer von den Vorteilen von Raytracing zu überzeugen. Dafür braucht man aber auch die passenden Spiele und hier kommt nun auch Doom Eternal-Unterstützung dazu.Vergangene Nacht hat Nvidia seine neuen Grafikkartenmodelle enthüllt, diese werden auch in den kommenden Tagen in den USA "verfügbar" sein - die Anführungszeichen spielen auf den Umstand an, dass die Halbleiterkrise noch mehr als aktuell ist und es selbst nach Europa-Veröffentlichung noch schwierig sein könnte, eine entsprechende Karte zu bekommen.Wer eine in die Finger bekommt oder bereits sein Eigen nennt, der braucht natürlich auch noch die passenden Spiele. Und hier wird die Liste immer länger: Im Rahmen der Vorstellung der neuen Karten RTX 3080 Ti und 3070 Ti haben Nvidia und id Software gezeigt, wie Raytracing bei Doom Eternal aussieht.Das dazugehörige Update wird auch demnächst verfügbar sein, auf welche grafische Pracht sich Spieler freuen können, ist in einem aus diesem Anlass veröffentlichten Video ersichtlich. Darin kann man anfangs einige Vergleiche zwischen RTX an und RTX aus sehen, der Großteil des Videos zeigt aber, wie sich die neueste Ausgabe des Shooters mit eingeschaltetem Raytracing präsentiert. Das ist einerseits beeindruckend, andererseits besteht auch die Frage, ob man angesichts der Daueraction die bessere Grafik überhaupt wahrnehmen kann.Doom Eternal bekommt übrigens nicht nur Raytracing, sondern auch Deep Learning Super Sampling (DLSS). Ein konkretes Datum wurde zwar nicht genannt, das Update soll aber im Juni freigegeben werden. DLSS-Updates erhalten übrigens auch Rockstars Red Dead Redemption 2 und Ubisofts Rainbow Six Siege. Unterstützung für beides (also Raytracing und DLSS) bekommen die Titel Icarus, LEGO Builder's Journey, DYING: 1983, The Ascent und The Persistence.