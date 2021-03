Doom Eternal - Trailer kündigt den zweiten Story-DLC für morgen an

Nachdem vor ein paar Tagen ein (recht kurzes) Teaser-Video zu Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two früher als geplant seinen Weg ins Internet gefunden hatte, wurde nun von Bethesda der vollständige Trailer nachgereicht. Dieser zeigt nicht nur neue Ausschnitte aus der Story-Erweiterung für den Shooter, sondern verrät auch gleich deren Erscheinungstermin.The Ancient Gods, Part Two ist die zweite Kampagnen-Erweiterung für Doom Eternal und soll den mit Spannung erwarteten Höhepunkt der Geschichte liefern. Nachdem der Doom Slayer die Götter abgewiesen und alte, finstere Mächte erweckt hat, stellt er sich ein wei­te­res Mal im Alleingang den Armeen der Hölle entgegen. Wie das neue Video zeigt, kommt es schlussendlich auch zum Showdown zwischen dem Helden und dem Dark Lord persönlich.Außerdem hält der Trailer eine weitere gute Neuigkeit für alle Fans des Shooters bereit, denn Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two erscheint bereits am 18. März 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Google Stadia.