Diablo Immortal hat ein Release-Datum - und kommt auch für den PC

Diablo Immortal erscheint im Juni für Android und iOS. Dies verriet nun der Entwickler Blizzard und hielt bei der Terminbekanntgabe noch eine kleine Überraschung bereit, denn das bislang lediglich als Mobile Game angekündigte Spiel startet auch auf dem PC.Das kostenlose Action-Rollenspiel startet am 2. Juni 2022 somit nicht nur im Apple App Store und Google Play Store , sondern wird ab diesem Termin auch PC-Spielern via Battle.net zugänglich gemacht. Allerdings wird es dort dann zunächst nur eine offene Beta geben, zu der sich Interessierte schon jetzt anmelden können. Die finale Version startet zu einem späteren Zeitpunkt, Fortschritte bleiben nach Ende der Beta erhalten.Diablo Immortal soll zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aber dennoch bereits alle Features enthalten. Blizzard nennt hier explizit Cross-Play und Cross-Progression, sodass plattformübergreifend mit Freunden gespielt werden kann. Zudem lassen sich so zuhause am PC begonnene Partien unterwegs fortsetzen.Neben der Steuerung über den Touchscreen unterstützt Diablo Immortal mobil auch Gamepads. PC-Spieler dürfen erstmals zwischen einer traditionellen Point-and-Click- und WASD-Steuerung ihres Helden wählen - oder ebenfalls zum Gamepad greifen.Diablo Immortal ist der erste auf reines Online-Gameplay ausgelegte Ableger der Reihe und ist zudem kostenlos spielbar. Spieler dürfen zwischen sechs unterschiedlichen Klassen (Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Totenbeschwörer und Zauberer) wählen.Zeitlich ist die Handlung zwischen Diablo 2 und Diablo 3 angelegt, während der Kampagne bekommen Spieler es mit dem Dämon Skarn zu tun, der die Fragmente des Weltensteins wieder zusammensetzen und so den Untergang Sanktuarios besiegeln will.