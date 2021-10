Crysis Remastered Trilogy: Die Shooter-Sammlung im Launch-Trailer

Der deutsche Entwickler Crytek legt seine Spielereihe Crysis neu auf: Ab heute ist die komplette Trilogie als Remaster für PC und Konsolen erhältlich. Zum Start darf natürlich der passende Launch-Trailer nicht fehlen, der Ausschnitte aus allen drei Spielen zeigt.Die Crysis Remastered Trilogy beinhaltet die Story-Kampagnen von Crysis (2007), Crysis 2 (2011) und Crysis (2013). Spieler können sich also erneut als Supersoldat Nomad in Nordkorea einer Alien-Invasion entgegenstellen, als Alcatraz im verbesserten Nanosuit 2.0 New York City verteidigen und schließlich im Remaster des dritten Teils als Prophet ein weiteres Mal New York besuchen, welches dann jedoch von einem dichten Regenwald überwuchert ist.Die Entwickler versprechen für alle drei Teile nicht nur eine schönere Grafik, sondern auch diverse Gameplay-Verbesserungen, um die Spiele fit für die aktuelle Hardwaregeneration zu machen. Crysis Remastered Trilogy ist für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.